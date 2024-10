BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen Union Berlin: Nico Schlotterbeck stümpert - Jamie Gittens abgekocht

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund gegen Union Berlin: Yan Couto

Sorgte nach knapp 20 Minuten für den ersten Abschluss des BVB, blieb ansonsten in Hälfte eins eher unscheinbar. In der zweiten Halbzeit dann auffälliger und immer wieder mit sehr agilen Phasen, in denen seine Flanken aber nichts einbrachten. Defensiv ordentlich. Note: 4.