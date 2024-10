BVB: Union Berlin vs. Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Gastgeber wollen nach der Last-Minute-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag wieder angreifen. Mit dem BVB, der unter der Woche Celtic Glasgow in der Königsklasse 7:1 vom Feld gefegt hat, reist allerdings kein einfacher Gegner in die Hauptstadt.

Vor Beginn: Gespielt wird am heutigen Samstag (5. Oktober) im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Um 15.30 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. Borussia Dortmund!