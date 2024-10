Alexander Nübel nach Niederlage beim FC Bayern München bemerkenswert selbstkritisch: "Unhaltbar war er nicht"

Nach FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Lothar Matthäus stärkt Alexander Nübel den Rücken

Sein Trainer Sebastian Hoeneß sprach von einem "vermeidbaren Gegentor". Er ergänzte: "Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen, wenn Alex das schon getan hat. Ich sehe das genauso."

Ähnlich wie Nübel und Hoeneß schätzte es auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ein. Der Sky-Experte meinte: "Mir gefallen die ehrlichen Worte. Meiner Meinung nach war er auch nicht unhaltbar. Aber man muss ihn auch nicht halten." Trotz der vier Gegentreffer attestierte er Nübel aber "eine gute Torhüterleistung."

Kanes Treffer war der Schlüsselmoment des Spiels, anschließend gaben die Münchener in der Allianz Arena noch deutlicher den Ton an. So sah es auch Torschütze Kane: "Das erste Tor war sehr sehr wichtig, es hat das Spiel für uns geöffnet."