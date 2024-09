Vom Senkrechtstarter zum großen Verlierer der Saison? Maximilian Mittelstädt ist beim VfB Stuttgart zurück auf dem Boden der Tatsachen

© getty

Maximilian Mittelstädt fällt gegen Real Madrid gehörig ab

Ein Prozess, welcher Mittelstädt womöglich auch beim VfB droht, wenn er nicht wieder zügig zu alter Stärke findet. Defensiv wackelt der gebürtige Berliner die bislang gesamte - zugegeben noch junge - Saison. In Madrid ging das freilich schon vielen so, die Überforderung machte sich aber bei keinem anderen Spieler seiner Mannschaft derart bemerkbar.

Mit einem schweren Abend hatte Mittelstädt schon vor dem Anpfiff gerechnet. "Man kann sich auf alles gefasst machen. Egal, was man sich vornimmt, egal, wie sehr man in die Analysen geht: Das sind drei Spieler von Weltklasse-Format, die in jeder Situation jeden Spieler der Welt auch mal alt aussehen lassen können", sagte er bei Amazon Prime Video. Doch während ihm Rodrygo meistens tatsächlich den Schneid abkaufte, stellte beispielsweise Josha Vagnoman auf der anderen Seite Vinícius Júnior weitestgehend kalt. Auch die Innenverteidigung und das defensive Mittelfeld präsentierte sich geschlossen gut.

Mittelstädt gewann zwar die Hälfte seiner Zweikämpfe. Die 50 Prozent kamen hauptsächlich durch das gute Gegenpressing der gesamten Mannschaft in den ersten 45 Minuten zustande, 17 Ballverluste und neun Fehlpässe waren der negative Topwert beim VfB. Dazu kamen harmlose Vorstöße, die der neuformierten Real-Defensive um Aushilfs-Innenverteidiger Dani Carvajal keinerlei Probleme bereitete.