VfB Stuttgart, Noten und Einzelkritiken gegen Real Madrid in der Champions League: Kapitän bärenstark, Stiller mit Empfehlungsschreiben - zwei Nationalspieler enttäuschen

© getty

VfB Stuttgart, Noten gegen Real Madrid: Angelo Stiller

Sein Treffer hätte wegen einer Abseitsstellung zwar nicht gezählt, sein vergebener Hochkaräter in der 16. Minute stand jedoch sinnbildlich für den Stuttgarter Chancenwucher in der Anfangsphase. Rettete in Reals Drangphase kurz vor der Linie (31.) und fiel mit zahlreichen Pässen ins letzte Angriffsdrittel (29) vor allem als herausragender Ballverteiler auf. Im Glück, dass sein Ballverlust am eigenen Sechzehner nicht bestraft wurde (42.). Dennoch tolle Eigenwerbung - auch für die Nachfolge von Toni Kroos in der Nationalmannschaft. Note: 2.