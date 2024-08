"Das darf nicht unser Gesicht sein": Klartext von Marcel Sabitzer zum BVB-Vorgehen

© getty

Sabitzer über Sahin: "Er hat eine klare Idee"

Edin Terzic wurde aufgrund der Spielweise häufig kritisiert, mit Nuri Sahin haben die Dortmunder nun einen neuen Trainer.

"Er fordert viel, er hat eine klare Idee, er weiß, was er will, er weiß, was er sehen möchte und was er nicht sehen möchte", sagte Sabitzer über Sahin: "Wenn ein Trainer mir vertraut, weiß er, was er von mir bekommen kann, dann werde ich ihn nicht enttäuschen. Mit Nuri am Steuer ist das Vertrauen auf jeden Fall da."

Und weiter: "Wir sind alle motiviert, wir blicken sehr positiv in die neue Saison und haben einen guten Kader. Wir wollen erfolgreich sein, wir streben nach dem Maximalen, und das muss auch unser Anspruch sein."