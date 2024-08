Hass gegen Waldemar Anton nach Wechsel zum BVB? Deniz Undav vom VfB Stuttgart spricht Klartext

VfB Stuttgart: Wiedersehen mit Waldemar Anton am 4. Spieltag

Serhou Guirassy, in der vergangenen Saison kongenialer Sturmpartner von Undav, wechselte ebenfalls nach Dortmund. "Ich habe ihm unmittelbar nach dem Transfer geschrieben und viel Glück gewünscht", sagte der Nationalspieler.

Neu an der Seite des 28-Jähirgen stürmt nun Ermedin Demirovic. "Er ist ein cooler Typ, ich mag den", erklärte Undav und ergänzte bezüglich der hohen Ablösesumme für den ehemaligen Augsburg-Torjäger: "Ich versuche ihm jetzt die Last abzunehmen, dass er frei aufspielen kann, wie in Augsburg am besten, und dann macht er die Dinger. Da mache ich mir keine Sorgen."

Gemeinsam können Undav und Demirovic am kommenden Samstag schon den ersten Titel gewinnen. Im Supercup geht es für den Tabellenzweiten der Vorsaison gegen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen.

Am 4. Spieltag der Bundesliga kehren Anton und Guirassy nach Stuttgart zurück, wenn der BVB beim VfB gastiert.