Ein Arbeiter wie Julian Ryerson: Der Transfer von Waldemar Anton zum BVB ergibt für beide Seiten Sinn

BVB-Transfer von Waldemar Anton nicht gänzlich frei von Risiko

Daran muss sich Anton schnell gewöhnen, um die Konstanz in seinen Vorstellungen beizubehalten, die ihn nun schon seit weit über einem Jahr auszeichnet. Gänzlich frei von Risiko ist der Wechsel traditionell also nicht, in finanzieller Hinsicht ohnehin nicht. 22,5 Millionen Euro soll die Ausstiegsklausel betragen, die die Westfalen ziehen. Hinzu kommt ein Vertrag über mindestens vier Jahre.

Inklusive Gehalt ist das Anton-Paket für den BVB also an die 50 Millionen Euro schwer. Mit Transfers innerhalb der Bundesliga und in dieser Größenordnung tat sich die Borussia in den vergangenen Jahren nicht unbedingt immer einen Gefallen. Erinnert sei an Millionen-Gräber wie Nico Schulz oder Thorgan Hazard, die nach ein, zwei überzeugenden Spielzeiten bei ihren vorherigen Klubs für hohe Ablösesummen gekauft wurden, anschließend beim BVB aber kaum einmal oder dauerhaft überzeugten.

Gemäß seines Charakters als unnachgiebiger Arbeiter auf dem Feld und Trainingsplatz wird Anton gewiss alles geben, um eines Tages nicht unter diese Kategorie Dortmunder Transfers zu fallen. Eine große Herausforderung steht ihm dennoch bevor, das Brennglas der Öffentlichkeit auf ihn wird deutlich schärfer eingestellt sein.

Behält er seine Attitüde bei, die ihn in vier Jahren aus der 2. Liga mit Hannover 96 auf das Top-Level des internationalen Fußballs führte, dürfte allein das schon bei den BVB-Fans sehr gut ankommen. Nachfragen dazu könnte Anton an Julian Ryerson richten, der auch der Typ Arbeiter ist und so schnell zum Publikumsliebling wurde.