FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler beim VfL Wolfsburg: Zwölf Ballverluste! Miserabler Kim-Auftritt, Kane zeigt, wie Effizienz geht

FC Bayern München, Noten: Min-jae Kim

Ein Wackelkandidat ist Kim wegen der Verletzung Itos und des Abgangs von Matthijs de Ligt in der Startelf vorerst nicht mehr, dafür wackelt der Südkoreaner auf dem Platz umso mehr. Zwölf Ballverluste allein in der ersten Hälfte, dazu teils vogelwilde Pässe wie jenen auf Upamecano in der 8. Minute. Vor dem 1:2 ließ er sich den Ball von Wimmer abluchsen, Kim war mit Abstand der schwächste Bayern-Spieler auf dem Feld. Note: 5