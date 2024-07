Neue Details durchgesickert: BVB tütet angeblich Transfer von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ein

Guirassy hatte am Montag noch Anton "alles Gute für die Zukunft gewünscht" - diese wird eine gemeinsame. Guirassy tritt in Konkurrenz zum deutschen Nationalstürmer Niclas Füllkrug, der in der vergangenen Saison im Dortmunder Sturm gesetzt war. Er hatte zwölf Bundesliga-Tore erzielt und acht weitere vorbereitet, bei der EM gelangen ihm zwei Jokertore.

Der Stuttgarter Ausverkauf nach dem Sturmlauf in die Champions League geht damit weiter. Hiroki Ito ist zum FC Bayern München gewechselt, hartnäckig halten sich zudem Gerüchte über einen Abschied von Chris Führich. Unklar ist die Zukunft von Nationalstürmer Deniz Undav, dessen Leihgeschäft mit Brighton and Hove Albion am 30. Juni abgelaufen ist.