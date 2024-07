Kryptischer Beitrag bei Instagram: Bekommt Youssoufa Moukoko beim BVB sein Alexander-Isak-Syndrom gelöst?

© imago images

BVB: Youssoufa Moukoko spielt im Schnitt nur 32 Minuten

Das Standing des 19-Jährigen war jedoch bei den drei Übungsleitern zuvor stets ähnlich. Weder in der kurzen Zeit unter Lucien Favre, noch bei Marco Rose oder Edin Terzic hat sich Moukokos Status großartig verändert. Er war und blieb der talentierte Youngster mit viel Potential, der hinter dem gesetzten Stürmer rangiert, meist auf der Bank sitzt und sich über Kurzeinsätze empfehlen soll.

Allerdings plagten Moukoko in seinen nun drei vollständigen Spielzeiten als BVB-Profi öfter auch Verletzungen, was in diesem Alter und unter seinen speziellen Voraussetzungen in Dortmund natürlich alles andere als ideal war. So kommt der WM-Fahrer von 2022 auf durchschnittlich knapp 32 Einsatzminuten in seinen bislang 99 Pflichtspielen für die Westfalen.

Das ist eine ziemliche maue Bilanz für einen Spieler, der gerade jetzt in diesem Abschnitt seiner Karriere nur eines machen sollte: spielen, spielen, spielen. Und zwar mit einem Lächeln im Gesicht, wie es Terzic bei Moukoko vonnöten hielt. Ob ihm Sahin die Perspektive aufzeigt, damit er wieder grinst beim Kicken, ist mindestens fraglich.