"Traue ihm zu, dass er ein Super-Coach wird": BVB wagt den Neustart unter Nuri Sahin

Im Winter als Co-Trainer unter Edin Terzic zu seinem Herzensklub zurückgekehrt, muss Sahin ab sofort in der vordersten Reihe die Zukunft gestalten. Die Dortmunder Routiniers Marco Reus und Mats Hummels sind weg, Neuzugang Waldemar Anton sowie Serhou Guirassy, dessen Transfer aus Stuttgart aufgrund einer Verletzung ins Stocken geraten ist, noch nicht da.

Während Anton wie die anderen Nationalspieler erst Ende Juli in Dortmund erwartet wird, verfolgte Sahin auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel am Donnerstagvormittag mit wachsamen Augen die Spieler um Julian Brandt und Niklas Süle, der sich zuvor bei der Leistungsdiagnostik in Top-Form präsentiert und damit für Aufsehen gesorgt hatte. Immer wieder rief Sahin lautstark Anweisungen auf deutsch und englisch über den Platz und sprühte während der knapp 90 Minuten nur so vor Energie.

Bereits in vier Wochen steht für den früheren Mittelfeldspieler, der einen Vertrag bis 2027 besitzt, in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck die erste Bewährungsprobe an, eine Woche später gastiert Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Auftakt in Dortmund. Von seinem ehemaligen Coach hatte Sahin bereits vor Wochen Vorschusslorbeeren erhalten.