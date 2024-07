Einigung erzielt? Transfer von Bayern Münchens Noussair Mazraoui in die Premier League nimmt Formen an

West Ham soll demnach für einen Wechsel des Rechtsverteidigers in diesem Sommer 15,5 Millionen Euro Ablöse zahlen. Weitere vier Millionen Euro seien in Form von Bonuszahlungen möglich. Diese Summe liegt deutlich unter den 30 Millionen Euro, die vor einigen Tagen noch als Wunschablöse der Münchener in den Medien genannt worden war.

Neben den Hammers mische auch Manchester United noch im Rennen um Mazraouis Dienste mit, allerdings hätte West Ham die Nase vorne.

Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2022 ablösefrei von seinem langjährigen Klub Ajax Amsterdam zum FCB gewechselt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2026.