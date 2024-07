"Klare Tendenz": Transfer von Matthijs de Ligt immer komplizierter - Preisschild für Noussair Mazraoui

Wie Sky berichtet, gibt es bei de Ligt eine "klare Tendenz". Demnach wird der 24-jährige Innenverteidiger nach seinem Urlaub am 2. August beim FCB ins Training einsteigen und zumindest vorerst nicht nach Manchester wechseln.

Ein Transfer des Niederländers zu den Red Devils sei damit zwar nicht vom Tisch. Allerdings hätten die vergangenen Verhandlungen zwischen den beiden Klubs zu keiner Einigung und keinem Durchbruch geführt und lägen deshalb auf Eis.

Die Bayern wollen demnach für de Ligt, der in München noch bis 2027 unter Vertrag steht, 50 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen kassieren - für Manchester United zu viel.

Der Mann aus Leiderdorp wechselte im Sommer 2022 für 67 Millionen Euro von Juventus Turin an die Isar. In der Spielzeit 2023/2024 stand er in 30 Partien auf dem Platz. Seine Ausbeute: Zwei Tore und eine Vorlage.