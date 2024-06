BVB hat keine Verwendung: Zeichen bei Youssoufa Moukoko stehen angeblich auf Trennung

Die Suche nach einem Abnehmer könnte sich jedoch schwierig gestalten. Seit seiner Vertragsverlängerung Anfang 2023 soll Moukoko fünf Millionen Euro im Jahr verdienen.

Moukoko war in der abgelaufenen Saison 27-mal zum Einsatz gekommen, stand aber nur selten in der Startelf. In diesen erzielte er sechs Tore.

Das Arbeitspapier des 19-Jährigen läuft noch bis 2026.