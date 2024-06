Es geht um eine Leihe mit Kaufoption: VfB Stuttgart schlägt wohl beim FC Bayern zu

Frans Krätzig spielte sich vergangenen Sommer in der Vorbereitung unter Thomas Tuchel beim FC Bayern in den Fokus und blieb unter anderem wegen der Verletzung von LV-Backup Raphael Guerreiro die Hinrunde in München, sammelte fünf Jokereinsätze in der Bundesliga und Champions League sowie zwei Startelf-Spiele im DFB-Pokal - hier sammelte er ein Tor und einen Assist.

In der Rückrunde wurde Krätzig dann an den FK Austria Wien verliehen, wo er von Beginn an Stammspieler war und mit guten Leistungen einiges zum Klassenerhalt in der Bundesliga Österreichs beitrug. Dort agierte der deutsche U20-Nationalspieler meist als linker Flügelverteidiger vor einer Dreierkette.

Dem Sky-Bericht zufolge könnte der Transfer zeitnah finalisiert werden. Stuttgart und Krätzig seien sich bereits einig, lediglich "wenige Details" seien zwischen VfB und FCB noch offen. Eilig ist es jedoch nicht - die Stuttgarter starten erst am 4. Juli in die Sommervorbereitung, beim FC Bayern geht es sogar erst am 15. Juli los.