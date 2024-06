"Servus Legende": Jürgen Klopp schickt emotionale Botschaft an BVB-Ikone

"Servus Legende", begann Klopp seine Botschaft in einem Video, das der BVB auf seinem Instagram-Kanal postete.

Der 56-Jährige fuhr fort: "Ich möchte dir zu dieser unglaublichen Karriere gratulieren. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich ein paar Jahre mit dabei war und nicht ganz unbeteiligt an deiner Rückkehr zum BVB war."

Er wünsche Reus, "dass du in dem was kommt die gleiche Erfüllung findest wie in dem, was war", so Klopp weiter.