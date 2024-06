BVB müsste fast 20 Millionen Euro weniger zahlen! Manchester United reduziert Preis für Jadon Sancho wohl drastisch

© Getty Images

Jadon Sancho nicht im EM-Kader Englands

Den Sprung in Englands EM-Kader hatte der Superdribbler indes trotz eines Formaufschwungs in der Saisonendphase verpasst. Daher kann Sancho derzeit durchatmen und könnte bei seinem neuen Klub die Sommervorbereitung von Beginn an mitmachen.

Sancho, der schon von 2017 bis 2021 in Dortmund gespielt hatte, war im vergangenen Halbjahr 21-mal für den BVB aufgelaufen.

Dabei gelangen ihm drei Tore und drei Assists. Unter anderem hatte er Anteil am Einzug der Dortmunder ins Champions-League-Finale, das man gegen Real Madrid letztlich unglücklich verlor.