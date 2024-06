"Bis die Füße abgefallen sind": Legende des FC Bayern München packt über Louis van Gaal und Pep Guardiola aus

© getty

Bester Bayern-Trainer? Das sagt Gerland

Wer der beste FCB-Trainer überhaupt war, vermag der "Tiger" allerdings nicht zu sagen.

"Carlo Ancelotti hatte in München eine schwere Zeit - aber das ist ein erfolgreicher Coach. Louis, Pep, Jupp Heynckes - Hansi Flick hat hier alles abgeräumt. Besessen vom Fußball sind sie alle, und sie alle haben auch menschliche Größe, Leidenschaft, Herz. Denn nur dann gehen die Spieler für dich durchs Feuer. Ich bin froh, dass ich an der Seite von so vielen super Trainern arbeiten durfte", sagte der gebürtige Bochumer.

2021 beendete Gerland nach 20 Jahren im Klub sein Engagement beim FC Bayern. Aktuell ist er Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft.