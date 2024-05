"Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen und dem Trainer bin ich davon überzeugt, dass der VfB der richtige Verein für mich ist", sagte Keitel: "Ich werde alles dafür tun, um der Mannschaft zu helfen, weiterhin erfolgreich zu sein."

Keitel bestritt in seiner Karriere bislang 64 Bundesligaspiele, in denen er einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Zudem kam er für die Breisgauer, für die er schon im Nachwuchsbereich spielte, in neun Partien in der Europa League zum Einsatz.