"Geht mir auf den Zeiger!" Union-Boss Zingler mit Medienschelte nach Bjelica-Aus

Bei Gründen für das Aus von Bjelica, der im November Vereinsikone Urs Fischer beerbt hatte, Union aber nicht nachhaltig aus dem Keller führen konnte, blieb er wage. Das 3:4 im Abstiegsduell gegen den VfL Bochum am Sonntag, als Union in der ersten Halbzeit desolat agiert hatte, sei lediglich "ein Mosaikstein eines gesamten Bildes" gewesen.

"Am Ende sind wir bei Union Überzeugungstäter. Wir müssen eine Überzeugung haben, dass unsere Ziele erreichbar sind und dass die Konstellation, in der wir arbeiten, auch erfolgreich ist. Diesen Glauben haben wir verloren." Und so wechselte Union in einer Saison zum Vergessen, die als Champions-League-Starter begann und vielleicht in der zweiten Liga endet, zum zweiten Mal den Trainer.

U19-Coach Marco Grote, der bereits nach der Trennung von Fischer kurz aushalf, soll gemeinsam mit seinen Assistenten Marie-Louise Eta und Sebastian Bönig die Rettung auf den letzten Metern schaffen. "Wir trauen ihnen das zu hundert Prozent zu. Der gesamte Flur sprüht gerade vor Energie", beteuerte Zingler. Schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steigt beim Vorletzten 1. FC Köln das nächste Abstiegsendspiel, zum Saisonfinale eine Woche später geht es gegen den SC Freiburg.