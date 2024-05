1. FC Union Berlin - VfL Bochum 3:4: Torspektakel! VfL bringt Union in größte Abstiegsnot

Am Ende eines nervenzerreißenden Sieben-Tore-Spektakels sank Robin Gosens zu Boden und blieb völlig fertig auf dem Bauch liegen. Zwei Spieltage vor dem Abschluss einer Saison, die für Union Berlin in der Champions League begonnen hat, steht der Nationalspieler mit den Eisernen am Abgrund zur Zweitklassigkeit.

Es droht das Lotteriespiel der Relegation, theoretisch ist sogar der direkte Abstieg noch möglich - und nur wenige Meter entfernt sangen die Spieler des VfL Bochum "Nie mehr zweite Liga".

Besonders Nenad Bjelica erlebt eine schwere Zeit. Tagelang hatte der Trainer lesen müssen, er werde im Sommer ohnehin abgelöst, was Union-Präsident Dirk Zingler noch vor dem Anpfiff als Märchen bezeichnete.

Dann lag seine Mannschaft plötzlich 0:3 hinten, sie bäumte sich nach der Pause gewaltig auf - und verlor doch mit 3:4. Es wird unruhig bleiben an der Alten Försterei: In der kommenden Woche geht es zum Tabellenvorletzten 1. FC Köln.