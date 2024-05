Zusammen mit Horst Heldt: Union Berlin setzt bei Neustart auf Bo Svensson

Heldt, der sein Amt offiziell am 1. Juli antritt, war bereits in alle Planungen eingebunden und arbeitete dabei eng mit dem bisherigen Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert zusammen. "Wir haben uns in enger Abstimmung für einen sportlichen Neustart im Sommer entschieden und sind überzeugt, dass Bo Svensson ein Trainer ist, der gut zu unserem Klub passt", sagte Präsident Dirk Zingler.

Auf Svensson und Heldt wartet viel Arbeit. Hinter den Berlinern liegt einen historische, aber auch dramatische Saison, die beinahe von der Champions League in die 2. Liga geführt hätte. Zwei Trainer - Klub-Ikone Urs Fischer und Nachfolger Nenad Bjelica - kostete die sportliche Dauerkrise den Job.

Die oft beschworenen "Union-Tugenden" wie Einsatz, Wille, Laufbereitschaft und Kampf gingen verloren und sollen unter Svensson wieder aufleben. Die Mannschaft, die sich durch teils misslungene Transfers nach der Champions-League-Qualifikation "nie richtig gefunden" hatte (Kapitän Christopher Trimmel), muss wieder zu einer Einheit werden und sich unter Svensson neu erfinden. "Ich bin sicher, dass er gemeinsam mit dem Team dafür sorgen kann, dass wir eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden", sagte Zingler über Svensson.