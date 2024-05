Er ist auch nur eine Legende: Marco Reus wird für immer zu den allergrößten BVB-Spielern gehören

© getty

BVB: Marco Reus wird für immer zu den allergrößten Dortmundern gehören

"Das ist ein sehr emotionaler Tag", hatte Trainer Edin Terzic schon vor der Partie gesagt und mit Blick auf Reus' Ende betont: "Die Währung, die für immer bleibt, ist: Wie geht man auseinander? Es ist eine unvergleichliche Geschichte."

Damit traf Terzic den Nagel auf den Kopf. Mit Reus verlässt ein Spieler den Klub, der trotz seiner zahlreichen Verletzungen und der Tatsache, dass er nie Deutscher Meister wurde, für immer zu den Allergrößten gehören wird, die je das Dortmunder Trikot trugen.

Reus legte in seinen zwölf Jahren beim BVB als offensiver Mittelfeldspieler Zahlen vor, die ihresgleichen suchen. Nur 15 Treffer fehlten ihm am Ende, um zu Manfred Burgsmüller, dem besten Bundesliga-Torschützen der Vereinsgeschichte, aufzuschließen (135 Tore). Kein Dortmunder erzielte seit der Gründung der Liga so viele Pflichtspieltore wie Reus (170, dazu 102 Vorlagen in 428 Pflichtspielen). Nach 391 Partien verlässt Reus die Bühne Bundesliga, in diesen war er an 251 Toren beteiligt.