Wie Deutschland und die Bundesliga bis zu acht internationale Startplätze in der Saison 2024/25 kriegen kann

So viele internationale Startplätze winken Deutschland und der Bundesliga für die Saison 2024/25

In jedem Fall wird die Bundesliga für die kommenden Saison sieben internationale Startplätze bekommen. Je nach Ausgang in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League, kann es aber auch ein Platz mehr werden.

Auch die Anzahl der Plätze der einzelnen Wettbewerbe kann variieren. So kann es vorkommen, dass sechs Vereine in der Champions League vertreten sind und je nur ein Verein in der Europa League und der Conference League.

Die generelle Regel lautet dabei: Die ersten vier Vereine der Bundesliga qualifizieren sich für die Champions League, Platz fünf sowie der Gewinner des DFB Pokals für die Europa League und der sechste Rang für Play-off-Runde zur Conference League.

Durch den Einzug des BVB ins CL-Finale werden im kommenden Jahr aber in jedem Fall fünf deutsche Mannschaften in der Königsklasse starten. Wie die Plätze dahinter verteilt werden, kommt auf die Ergebnisse in den verschiedenen Wettbewerben an.