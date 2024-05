So bekommen Deutschland und die Bundesliga sechs Plätze in der Champions League für die Saison 2024/25

Mit Bayer 04 Leverkusen, dem FC Bayern München, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund werden durch die Reform der Königsklasse und dank des guten Abschneidens der Bundesligaklubs in den europäischen Wettbewerben definitiv fünf deutsche Klubs in der nächsten Saison an der Champions League teilnehmen. Doch wie kommt es dazu, dass insgesamt sogar sechs Bundesliga-Mannschaften an der Königsklasse teilnehmen könnten?