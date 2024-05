Rückschlag für RB Leipzig? So plant PSG offenbar mit Xavi Simons

Xavi Simons, in der laufenden Saison von Paris Saint-Germain an Bundesligist RB Leipzig ausgeliehen, kehrt nach aktuellem Stand nach dem Ende der Spielzeit in die französische Hauptstadt zurück. Nachdem zuletzt Spekulationen aufkamen, dass der Mittelfeldspieler zum FC Barcelona verliehen werden könnte, wartet die spanische Sportzeitung Sport nun mit neuen Informationen auf.

Demnach haben die Pariser nicht die Absicht, Simons in Sommer erneut auszuleihen. Es heißt, der 21-Jährige werde entweder bei PSG bleiben oder verkauft - dann jedoch für nicht weniger als 60 Millionen Euro.

Bis 2027 steht Simons noch in Paris unter Vertrag. Für die Profimannschaft hat er aber bislang erst elf Pflichtspiele absolviert. Dem gegenüber stehen 42 Pflichtspiele in dieser Saison für Leipzig. In diesen gelangen dem Niederländer neun Tore und 15 Vorlagen. Bei den Sachsen mauserte sich Simons zum Leistungsträger, den man nach Aussagen der Klub-Verantwortlichen unbedingt länger in Leipzig behalten möchte.

Für Simons ist Leipzig bereits die zweite Leihstation seiner noch jungen Karriere. In der Vorsaison kickte er in seinem Geburtsland für die PSV Eindhoven. Dort brillierte er mit starken 22 Toren sowie zwölf Vorlagen in 48 Pflichtspielen, wurde Torschützenkönig der Eredivisie und gewann den niederländischen Pokal.

Einem Gerücht zufolge soll Simons eine Klausel in seinem Vertrag haben, die es ihm erlaubt, selbst zu entscheiden, wohin er bei einem möglichen Leihgeschäft ausgeliehen wird.