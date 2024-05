Beim Sieg über PSG gescoutet: Manchester City angeblich an BVB-Verteidiger interessiert

© getty

Ian Maatsen für den BVB zu teuer?

Die Frage ist, wie es für ihn im Sommer weitergeht. Maatsen hat bei den Blues noch Vertrag bis 2026, es soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet knapp 41 Millionen Euro geben.

Das könnte für die Borussia zu viel sein, wäre für Premier-League-Klubs allerdings zu stemmen. Nur: Maatsen selbst würde offenbar gern in Dortmund bleiben. "Wir arbeiten daran, im Verein zu bleiben", wurde sein Vater von Voetbal International zitiert.

Bisher kommt Maatsen im BVB-Trikot auf 19 Pflichtspiele. Dabei erzielte er zwei Tore und zwei Vorlagen. Alle fünf Champions-League-Spiele in der K.o.-Phase spielte er dabei durch.

Am Samstagnachmittag trifft die Borussia in der Liga daheim auf den FC Augsburg. Am Dienstagabend steht dann das Rückspiel gegen PSG an. Das Heimspiel gewann der BVB daheim mit 1:0.