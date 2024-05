Michael Ballack traut Florian Wirtz Real Madrid zu: "Er besitzt eine ganz besondere Fußball-Intelligenz"

Ballack selbst hatte nach einer überragenden Saison 2001/02 mit Leverkusen indes einst selbst eine Anfrage von Real vorliegen, entschied sich letztlich aber für einen Wechsel nach München. "Der FC Bayern war für mich zu dem Zeitpunkt das Nonplusultra – vor allem wegen der Heim-WM 2006. Bayern stellte einen großen Block für die Nationalmannschaft. Und der Verein hatte Uli Hoeneß ...", so der heute 47-Jährige.

Wirtz, der Anfang 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln zu Bayer wechselte, steht in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag.

In dieser Saison gelangen ihm bislang 18 Tore und 20 Assists in 47 Pflichtspieleinsätzen. Den Meistertitel hat er mit Leverkusen schon eingetütet, am Mittwoch soll im Finale gegen Atalanta Bergamo der Europa-League-Triumph folgen. Zudem steht Bayer im DFB-Pokal-Endspiel, in dem am Samstag Zweitligist Kaiserslautern wartet.