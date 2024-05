Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Finale im TV und Livestream?

RTL überträgt am heutigen Tag die Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen live und in voller Länge im Free-TV. Der Privatsender beginnt mit den Vorberichten zum Spiel um 20.15 Uhr. So sieht das RTL-Team am Abend aus:

Moderation: Laura Papendick

Laura Papendick Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Kommentator: Steffen Freund

Auf RTL+ könnt Ihr heute alternativ das Europa-League-Finale im Livestream sehen. Um das Duell zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen dort live zu erleben, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.