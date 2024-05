Erste Gespräche stattgefunden: Zwei europäische Topklubs haben offenbar Auge auf Benjamin Sesko von RB Leipzig geworfen

Trotz der hohen Ablösesumme ist Sloweniens Nationaltrainer Matjaz Kek der Meinung, dass Sesko für jeden europäischen Spitzenklub ein Schnäppchen wäre.

Auf die Frage, ob der Stürmer zu Milan passen würde, sagte er der Gazzetta dello Sport: "Das ist keine Frage für mich. Lassen Sie mich das erklären: Ich bin zufrieden mit seiner Entwicklung in Leipzig und generell mit seiner Entwicklung als Fußballer. Deshalb wird er auch für Slowenien immer wichtiger. Die Frage ist, ob er den Verein wechseln wird. Ich kann nur sagen, dass derjenige, der ihn verpflichtet, ein gutes Geschäft machen wird. Sesko enttäuscht nicht."

Der erst 20-jährige Sesko hat in 27 Spielen für Slowenien bereits 11 Tore erzielt und ist in dieser Saison in guter Form für Leipzig. In 30 Bundesligaspielen erzielte er 13 Tore und zwei Assists. Auch in der Champions League netzte er in acht Partie zweimal. Sein Vertrag in Leipzig ist noch bis 2028 datiert.