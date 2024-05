RB Leipzig vs. Werder Bremen 1:1: Unentschieden gegen den SVW! RBL stolpert im Saisonendspurt

Beide Teams starteten vor 47.069 Zuschauern in der Red Bull Arena kontrolliert in die Partie. In einer ausgeglichenen Anfangsphase kam es auf keiner Seite zu großen Chancen, auch weil die letzte Präzision fehlte. Doch Bremen hatte zunehmend mehr vom Spiel und kam einige Male gefährlich in den Strafraum. Die Gastgeber verteidigten die Aktionen zunächst, traten selbst offensiv in dieser Phase jedoch kaum in Erscheinung. Seiwald lenkte den Ball schließlich unglücklich ins eigene Tor, auch in der Folge ließ Bremen nicht nach und bestimmte das Geschehen.

Nach der Pause versuchte Rose einen neuen Impuls in der Offensive zu setzen, für Yussuf Poulsen kam Sesko. Für die erste Leipziger Gelegenheit sorgte jedoch Mohamed Simakan im Zusammenspiel mit Christoph Baumgartner, dessen Kopfball aus kurzer Distanz Werder-Keeper Michael Zetterer parierte. Leipzig trat nun deutlich aktiver auf als in der ersten Hälfte. Amadou Haidara (60.) scheiterte am Bremer Torhüter, der wenig später beim Schuss von Sesko machtlos war.