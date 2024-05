Er stand schon länger unter Beobachtung! Junger "Wunschspieler" wechselt zum BVB

Der 17-Jährige soll in Dortmund einen Vertrag bis 2027 unterschrieben haben und künftig bei der U19 eingesetzt werden. Der 1,84 Meter große Kegni galt als Wunschspieler von U19-Trainer Mike Tullberg, schreiben die Ruhr Nachrichten.

Die Dortmunder sollen Kegni schon seit längerer Zeit beobachtet haben. Offiziell verkünden will der BVB den Transfer erst nach dem Finale um die Deutsche Meisterschaft in der U19. Dort trifft die Mannschaft der Westfalen am kommenden Donnerstag um 15.30 Uhr in Oberhausen auf die TSG 1899 Hoffenheim.

Kegni wird die Borussia keine Ablösesumme kosten, da sein Vertrag in Nürnberg ausläuft.

Kegni schoss für die Nürnberger in der vergangenen Saison 18 Treffer in 26 Spielen der U17-Bundesliga Süd/Südwest. In einer Partie kam er über 89 Minuten bei der U19 des Clubs zum Einsatz.

Kegni, der erst am 21. Mai seinen 17. Geburtstag feierte, wechselte 2016 vom 1. SC Feucht in die Nachwuchsabteilung der Franken. Dort durchlief er seitdem die verschiedenen Jugendteams. Für eine deutsche Nationalmannschaft im U-Bereich wurde der gebürtige Nürnberg jedoch noch nicht nominiert.