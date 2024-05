BVB: Wo läuft Mainz 05 vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Mainz 05 duelliert sich am heutigen Samstag, den 11. Mai, in der Bundesliga mit dem BVB. Das Topspiel am 33. Spieltag ist für 18.30 Uhr in der Mewa Arena in Mainz angesetzt.

Sportlich geht es für Borussia Dortmund in der Bundesliga um kaum noch etwas. Abgeschrieben hat der frischgebackene Champions-League-Finalist die Saison aber noch lange nicht, das zeigte der vergangenen Ligaspieltag: Gegen den FC Augsburg gewann das Team von Edin Terzic mehr als deutlich mit 5:1.

Mainz 05 benötigt hingegen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell stehen die Mainzer mit 29 Zählern auf dem 16. Tabellenplatz, das rettende Ufer ist einen Punkt entfernt. Wie schlägt sich Mainz 05 heute gegen den BVB?