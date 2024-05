BVB vs. Hertha BSC, U19 Halbfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga im TV und Livestream?

In der A-Jugend-Bundesliga beginnen die heißen Wochen! Nachdem die regulären Punktspiele in den drei Staffeln West, Nord/Nordost und Süd/Südwest beendet sind, stehen die vier Teilnehmer an der Finalrunde fest: Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach (beide West), Hertha BSC (Nord/Nordost) und die TSG Hoffenheim (Süd/Südwest).

Die Finalrunde besteht aus zwei Halbfinals, die in ein Hin- und ein Rückspiel unterteilt sind. In einem Halbfinale stehen sich der BVB und Hertha BSC gegenüber. Das Hinspiel steigt am heutigen Donnerstag, 16. Mai, um 18.30 Uhr im Fußballpark des BVB.

Dortmund schloss die West-Staffel als souveräner Erster ab. Am letzten Spieltag wurde allerdings gegen den SC Paderborn mit 1:2 verloren. Hertha BSC gewann die Staffel Nord/Nordost mit drei Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg.