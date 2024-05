BVB vs. FC Augsburg, Übertragung heute live: Borussia Dortmund im Free-TV, Livestream und Liveticker

Auch am heutigen Samstag, dem 4. Mai, steht in der Bundesliga wieder eine Reihe an Spielen an. Unter anderem: BVB vs. FCA. Um 15.30 Uhr wird die Partie im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Die Borussen waren unter der Woche gegen Paris Saint-Germain gefragt (1:0), in der Bundesliga kassierte Dortmund vor einer Woche eine 1:4-Niederlage bei RB Leipzig. Auch der FC Augsburg möchte nach zwei Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen wieder punkten.