"Einer der größten Spieler in der Geschichte" des BVB: Marco Reus zeigt, wie viel Fußball er noch zu geben hat

© getty

Debütant Kjell Wätjen legt traumhaft für Traumtor von Marco Reus auf

Wie besonders dieses Tor war, obwohl es rein sportlich für die Hausherren ja eigentlich um nichts mehr ging und die Partie zuweilen schon an einen Sommerkick vom 34. Spieltag erinnerte, zeigte auch die Reaktion der Vereinsoberen auf der Tribüne: Neu-Geschäftsführer-Sport Lars Ricken, wie Reus ein Dortmunder Junge, jubelte, als habe der BVB gerade den Einzug ins Champions-League-Finale geschafft. Berater Matthias Sammer strahlte über das ganze Gesicht und auch Noch-Vereinsboss Hans-Joachim Watzke feierte den Treffer für seine Verhältnisse sehr euphorisch.

Und dann bot Reus' Tor ja auch noch aus einer anderen Perspektive eine besondere Geschichte. Vorlagengeber Wätjen lief erstmals für die Profis des BVB auf, bot nach anfänglicher Nervosität ein gutes Spiel. In der Frühphase sei die Aufregung doch sehr groß gewesen, gab der deutsche U17-Europameister hinterher bei Sky zu. "Aber dann spiele ich den Ball auf Marco tief und danach war alles okay", so Wätjen, für den Reus "ein Vorbild" ist. "Ich bin schon als Kind hier mit eingelaufen, unter anderem mit Marco. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll."

Reus gab das Lob indes zurück an den Youngster: "Kjell hat ein unfassbares Spiel gemacht, geiler Kicker. Schön, dass er mir das Ding auflegt."

Dass Wätjen und Reus gemeinsam in der Startelf standen, lag derweil in der immensen Rotation von Trainer Edin Terzic zwischen den beiden Champions-League-Halbfinalspielen gegen Paris Saint-Germain begründet. Lediglich Torwart Gregor Kobel blieb im Vergleich zum 1:0-Hinspielsieg am Mittwoch in der Startelf, die zehn Feldspieler tauschte Terzic allesamt aus.