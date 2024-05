BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 11. Mai, gastiert der BVB am 33. Spieltag der Bundesliga bei Mainz 05. Das Topspiel beginnt am Abend um 18.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient die Mewa Arena in Mainz.

Der BVB dürfte am heutigen Abend mit einer sehr breiten Brust in die Mewa Arena in Mainz auflaufen. Die Dortmunder gewannen nämlich unter der Woche Ihr Champions-League-Duell gegen PSG und stehen damit zum ersten Mal seit 2013 im Finale der Königsklasse.

Mainz 05 bangt derweil als Tabellensechzehnter noch um den Klassenerhalt. Mit drei Punkten am heutigen Abend könnten die Mainzer zumindest nicht mehr direkt absteigen. Wie läuft es am Abend für die Gastgeber gegen den BVB, für die es in der Liga sportlich nicht mehr um allzu viel geht?