"Dieser Typ ist auf einem anderen Level": Italien-Legende adelt BVB-Stürmer Niclas Füllkrug

"Aus meiner Sicht ist dieser Typ auf einem anderen Level. Er ist nicht so schnell, aber er ist so effektiv. Er wird aus meiner Sicht unterschätzt", sagte Del Piero in seiner Funktion als TV-Experte beim US-Sender CBS Sports über Füllkrug.

Der deutsche Nationalspieler hatte am Mittwoch beim Sieg der Dortmunder gegen PSG in der 36. Minute nach einem herrlichen langen Ball von Nico Schlotterbeck das Siegtor erzielt.

"Manchmal hast du nicht die Energie, den Platz oder die Qualität, um hinten raus zu spielen. Also: Boom, langer Ball. Und dieser Typ kann den Ball abschirmen und halten. Er gibt seinen Mitspielern die Möglichkeit, nachzurücken", schwärmte der Italiener, der 2006 mit der Squadra Azzurra in Deutschland Weltmeister wurde.

Del Piero lobte Füllkrug, der in der laufenden Saison in 43 Pflichtspielen 16 Tore und 10 Vorlagen verzeichnete, auch für dessen Übersicht: "Wir haben sein Tor gesehen, aber in der ersten Halbzeit hat er noch eine Möglichkeit, bei der er schießen kann, aber dann legt er den Ball in aller Seelenruhe auf Marcel Sabitzer ab. Ein wunderbarer Pass."

Del Piero verbrachte 19 Jahre seiner Karriere bei Juventus Turin, ehe der Stürmer seine Laufbahn in Australien (Sydney FC) und Indien (Delhi Dynamos) 2015 ausklingen ließ.