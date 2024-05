Abschied vom BVB? Edin Terzic offenbar in der Premier League heiß begehrt

BVB dachte angeblich über Entlassung von Edin Terzic nach

Im Laufe der Saison hatte Terzic aufgrund seiner Spielweise in der Öffentlichkeit mehrfach in der Kritik gestanden, kurz vor Weihnachten soll dem Vernehmen nach auch vereinsintern eine Entlassung thematisiert worden sein. Anschließend bekam er Nuri Sahin und Sven Bender als Assistenten an die Seite gestellt.

Der Finaleinzug in der Königsklasse gibt den Verantwortlichen Recht. Terzic ist nach Ottmar Hitzfeld und Jürgen Klopp der erst dritte Coach, der den BVB in ein Endspiel um den begehrten Henkelpott führte.

In der Bundesliga muss sich Dortmund derweil mit dem fünften Platz zufriedengeben. Am Samstag verlor die Terzic-Elf nach einer desolaten Leistung mit 0:3 bei Mainz 05.

Die erneute Qualifikation für die Champions League ist aufgrund der neuen Regelung jedoch schon gesichert .