"Akzeptiere nicht, wenn mein Ruf beschmutzt wird": Naby Keita wehrt sich gegen Werder-Kritik

Clemens Fritz, Bremens Leiter des Lizenzspielerbereichs hatte Journalisten am Sonntag gesagt: "Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren. Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen."

Bei Instagram antwortete Keita nun mit einem offiziellen Statement: "Ich möchte meine Situation bei meinem Klub Werder Bremen gerne klarstellen. Seitdem ich zu diesem tollen Verein gekommen bin, habe ich mich immer professionell verhalten. Ich habe immer versucht, dem Klub und dessen tollen Fans zu helfen, gerade wenn es wie aktuell nicht gut läuft. Seit dem Beginn meiner Karriere hatte ich nie Disziplinprobleme und habe mich immer vorbildlich verhalten. Ich akzeptiere nicht, wenn mein Ruf jetzt beschmutzt wird", schrieb er.