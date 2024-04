SV Darmstadt 98 vs. SC Freiburg 0:1: Lilien taumeln dem Abstieg entgegen

Lieberknecht hatte seit der Niederlage im Kellerduell gegen Mainz in der Vorwoche keine große Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt. "Wir haben einen gesunden Realismus. Das große Wunder, was wir gebraucht hätten, ist noch größer geworden", sagte der 50-Jährige. Dennoch werde sein Team bis zum Schluss alles geben. Kämpferisch konnte Lieberknecht seiner Mannschaft mal wieder nichts vorwerfen, von Beginn an waren die Lilien giftig in den Zweikämpfen.

Doch in Abwesenheit des verletzten Toptorschützen Tim Skarke mangelte es wie so oft an spielerischen Lösungen, die beste Umschaltaktion verschenkte Oscar Vilhelmsson mit einem zu ungenauen Querpass auf Aaron Seydel (28.). Da auch Freiburg ohne den gesperrten Lucas Höler wenig einfiel, spielte sich die Partie lange Zeit nur im Mittelfeld ab. Erst nach einer halben Stunde gab es ernste Torraumszenen.

Gregoritsch stand nach Flanke von Doan am zweiten Pfosten völlig blank, verzog aber um Zentimeter (33.). Kurz darauf war der Japaner nach Doppelpass mit Gregoritsch dann selbst sehenswert per Schlenzer erfolgreich.

Nach dem Wechsel riskierte Darmstadt mehr, riss das Spiel an sich. Bis auf einen Abschluss von Tobias Kempe (55.) fehlten allerdings die Hochkaräter. Meist mangelte es an Kreativität und Genauigkeit im letzten Drittel. Freiburg versuchte derweil nur noch zu verwalten und lauerte auf Konter.