"Stellen Sie sich vor, Ihr Trainer macht es besser als Sie": Victor Boniface erklärt Erfolgsgeheimnis von Xabi Alonso

"Stellen Sie sich vor, Sie trainieren und Ihr Trainer macht es besser als Sie", sagte Boniface in einem Interview mit SID und AFP: "Dann wollen Sie Ihr Spiel verbessern. Dass er am Training beteiligt ist, gibt uns Auftrieb." Alonso sei ein Trainer, der "alles gewonnen hat, was man im Fußball gewinnen kann".

Leverkusen spielt eine herausragende Saison. Die Werkself steht bereits seit knapp zwei Wochen als Meister fest. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt Bayer in der Bundesliga den VfB Stuttgart und will seinen Unbesiegbarkeitsnimbus wahren. Leverkusen könnte die Saison als erste Mannschaft ohne Niederlage überstehen.

Darüber hinaus winken dem Team von Alonso zwei weitere Titel. Im Finale des DFB-Pokals trifft Bayer auf Kaiserslautern, zudem steht die Mannschaft im Halbfinale der Europa League gegen AS Rom.

Der Fokus ist laut Boniface aber klar. "Im Moment glaube ich nicht, dass irgendjemand in der Umkleidekabine über Roma spricht. Wir konzentrieren uns auf das Spiel am Samstag", sagte der nigerianische Angreifer: "Nach dem Stuttgart-Spiel können wir uns auf die Roma konzentrieren."