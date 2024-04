Franz Beckenbauer bekommt Statue vor Allianz Arena

Erst im vergangenen September hatte die Stiftung ebendort eine Statue für Torjäger-Ikone Gerd Müller enthüllt. Wie Müller soll Beckenbauers Statue eineinhalb Mal so groß werden wie das Original und "in seiner unvergleichlich eleganten Pose als Dirigent des Spiels in Bronze gegossen werden", hieß es in einer Mitteilung.

Beckenbauer war Anfang des Jahres im Alter von 78 Jahren verstorben. Der FC Bayern und Beckenbauers Familie unterstützen das Vorhaben, teilte die Stiftung mit, Fans des Vereins sind zu Spenden aufgerufen. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Umsetzungsdauer von 18 Monaten.