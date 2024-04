"Logisch, dass Köpfe rollen": Ex-BVB-Profi sieht Edin Terzic bei Borussia Dortmund in Gefahr

"Ich kenne die Gesamtkonstellation in Dortmund um die Führungsspitze mit Hans-Joachim Watzke und Matthias Sammer", sagte Freund gegenüber RTL/ntv und sport.de: "Wenn Dortmund Fünfter wird, müssen sie die Champions League gewinnen. Das ist das Entscheidende. Der Verein muss dort vertreten sein. Sonst ist es doch logisch im Fußball, dass Köpfe rollen. Dann wird einiges passieren."

Der BVB belegt in der Bundesliga derzeit Rang fünf. Ob diese Platzierung für die Teilnahme an der Königsklasse in der Saison 2024/2025 ausreichen würde, hängt vom Abschneiden der deutschen Vereine in der Jahrestabelle der Europäischen Fußball-Union ab.

In der Liga werde es jedenfalls "wirklich sehr schwer für Borussia Dortmund, Vierter zu werden", meinte Freund. Bayer Leverkusen ist ohnehin nicht mehr einzuholen, auf den FC Bayern München und den VfB Stuttgart beträgt der Rückstand jeweils sieben Punkte.

Der BVB und RB Leipzig streiten sich also um Platz vier, beide Vereine haben aktuell 53 Punkte auf dem Konto. Am 31. Spieltag kommt es in Leipzig, das ein um neun Treffer besseres Torverhältnis hat, noch zum direkten Duell.

© imago images

Versaut Marco Rose dem BVB die CL-Teilnahme?

Laut Freund dürfte RBL-Coach Marco Rose, der zwischen Juli 2021 und Mai 2022 Trainer in Dortmund war, besonders motiviert sein, seinem Ex-Klub die Teilnahme an der Champions League zu vermiesen.

"Die haben einen Trainer mit Rose - Moment, war der nicht bei einem anderen Verein davor? - der da besonders heiß drauf ist", so Freund.

Freund stand von 1993 bis Ende 1998 bei der Borussia unter Vertrag. Mit dem BVB wurde der 54-Jährige 1997 Champions-League-Sieger.