Fünfter Champions-League-Platz: Deutschland wieder vor England Zweiter

Deutschland kommt damit nun in der Spielzeit 2023/24 auf 16,786 Punkte, die Premier League liegt mit 16,750 Punkten aber nur ganz knapp dahinter. Nach den Ergebnissen aus der Champions League war England unter der Woche kurzzeitig vorbeigezogen. Doch am Donnerstag leisteten sich Liverpool (0:3 gegen Bergamo) und eben West Ham Niederlagen, einzig Aston Villa gewann (2:1 gegen Lille). Italien führt die Tabelle mit reichlich Vorsprung an.

Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten am Ende der Saison einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League, wenn die Königsklasse in Folge einer umfassenden Reform von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt wird. Jeder Sieg eines Teams bringt zwei Punkte für die Rangliste, ein Remis einen und ein Weiterkommen in die nächste Runde einen weiteren Zähler.

Geteilt werden diese Punkte durch die Zahl der Gesamtstarter eines Landes zu Saisonbeginn. Mit Blick auf die Restsaison hat England mit fünf Teams in den drei UEFA-Wettbewerben leicht bessere Aussichten, Deutschland verbleiben aktuell in Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen nur drei Starter. In der kommenden Woche bestreiten Bayern (gegen Arsenal) und Leverkusen ihre Rückspiele in den direkten Duellen mit englischen Teams.