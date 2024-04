"Ich liebe Dich": Felipe Santana verrät, wie Pep Guardiola Mario Götze vom BVB zum FC Bayern lockte

© getty

Die Bayern zahlten 37 Millionen Euro Ablöse für Götze. Der legte anschließend ordentliche Leistungsdaten auf, erfüllte die immensen Erwartungen allerdings nicht nachhaltig. In 114 Spielen erzielte er 36 Tore und lieferte 24 Assists, mit dem FCB gewann er unter anderem drei Meisterschaften.

2016 kehrte Götze für 22 Millionen Euro zum BVB zurück, knüpfte dort aber nicht an seine Glanzzeiten an. Es folgte 2020 der Wechsel zu PSV, ehe er zwei Jahre später in die Bundesliga zurückkehrte und bei Eintracht Frankfurt unterschrieb. Dort steht der Edeltechniker noch bis 2025 unter Vertrag.