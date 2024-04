© getty

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Die Bundesliga ist in festen Händen der Pay-TV-Sender.

Am Samstag ist dahingehend Sky verantwortlich. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele einzeln, daher auch FC Bayern München vs. 1. FC Köln, und bietet obendrein eine Konferenz an.

Um das Heimspiel des FCB zu sehen, müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 2 (HD/UHD) einschalten. Alle Spiele könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga verfolgen.

Außerdem können Kunden via SkyGo auf einen Livestream zurückgreifen. Dieser ist auch durch ein Abo bei WOW verfügbar.