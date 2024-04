"Das macht mich ein bisschen fassungslos": Edin Terzic widerspricht und kritisiert Niclas Füllkrug nach bitterem BVB-Remis

© getty

BVB-Trainer Edin Terzic kritisiert Füllkrug - ohne dessen Namen zu nennen

Auch dieser Version schloss sich der sehr enttäuscht und stinkig wirkende Terzic nicht an. Vielmehr kritisierte er Füllkrug, ohne dessen Namen zu nennen: "Der Ball kommt am ersten Pfosten runter, wir sind eigentlich nah dran. Er kommt in die Zone, wo wir unseren freien Mann haben. Sie kommen mit sehr viel Wucht, der Ball kommt extrem gefährlich und scharf. Wir sind dran und versuchen alles. Es ist die Zone, in der wir uns natürlich auch wünschen, dass unser freier Spieler uns diesen Raum halt auch noch wegblockt."

Wenngleich wirklich hochkarätige Torchancen auf beiden Seiten ausblieben - unter dem Strich geht das Remis in Ordnung. Gerade für die Dortmunder, wenn man sich das Geschehen in den ersten 45 Minuten noch einmal vergegenwärtigt.

Leverkusen spielte in Halbzeit eins sehr dominant und reif, hatte das klare Plus an Ballbesitz und ließ den BVB laufen. Der benötigte ganze fünf Minuten, ehe durch Julian Brandt erstmals ein Ballkontakt in der gegnerischen Hälfte notiert werden konnte. Bis zur ersten Dortmunder Aktion in Bayers Strafraum dauerte es gar 42 Minuten. In dieser Kategorie stand der Zähler zur Pause bei 18:4 pro Leverkusen, das zudem 30 Pässe mehr als Dortmund ins Angriffsdrittel spielte (41:11). Einen Abschluss aufs Tor brachte der Meister daraus aber auch nicht zu Stande.