BVB, Noten und Einzelkritiken in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen: Nächste Top-Leistung von Mats Hummels - Emre Can erinnert an seine schwachen Tage

BVB gegen Bayer Leverkusen, Noten: Ian Maatsen

Der Niederländer hatte gerade in der Anfangsphase einige Ungenauigkeiten in seinem Spiel, berappelte sich aber und agierte weitestgehend solide. Maatsen war der Ausgangspunkt der Szene, die zu Sabitzers guter Chance führte (42.). Sein Foul an Hofmann wurde mit seiner 5. Gelben Karte bestraft - Maatsen fehlt damit am kommenden Wochenende in Leipzig. Zur Pause blieb er in der Kabine. Note: 3,5.